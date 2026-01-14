В Детройте открылся ежегодный автомобильный салон

В выставочном центре «Хантингтон-Плейс» в Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон. Он продлится с 14 по 25 января. Как пишет USA Today, нынешний автосалон будет масштабнее предыдущих, на нем будет представлено больше брендов и автомобилей.

В общей сложности в автосалоне принимает участие 41 бренд, среди которых Mercedes, Ford, Chrysler, Toyota, Volkswagen. Сообщается, что на мероприятии представят несколько автомобилей, которые пока не поступили в продажу или даже не были запущены в производство, в том числе концепт-кар Chrysler Grizzly Peak, обновленные версии Jeep Grand Wagoneer и Grand Cherokee, Ram 2500 Power Wagon с двигателем Cummins HO.

Сразу после открытия на автосалоне была вручена ежегодная премия «Североамериканский автомобиль и грузовик года». Победителей выбирают несколько десятков автомобильных журналистов. В этом году ее получили 2025 Dodge Charger, 2025 Ford Maverick Lobo и 2025 Hyundai Palisade.

Детройтский автосалон — один из крупнейших и старейших в мире, он проводится с 1907 года.

Яна Рождественская