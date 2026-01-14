Госдума корректирует правила свиданий в СИЗО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий порядок проведения свиданий в СИЗО. Поправки к закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в январе 2025 года в парламент внесла группа из депутатов и сенаторов.

Сегодня арестованным дается право на два трехчасовых свидания в месяц с родственниками и «иными лицами», но предельные сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении свиданий не оговорены. Авторы поправок предложили рассматривать ходатайства в соответствии с разделом V Уголовно-процессуального кодекса (УПК), обязывающим следователя или дознавателя дать такой ответ в течение трех суток.

Отказ в удовлетворении ходатайства возможен, только если свидание «нарушает права и свободы других лиц» или «интересы судопроизводства», говорится в тексте поправок. Также предложено сократить срок рассмотрения жалоб на отказ в свидании с 30 дней до 10 суток (для следователей и прокуроров) и 5 суток (для судей) соответственно.

Соавтор поправок, зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев (ЕР), на слушаниях в парламенте обратил внимание на позицию Конституционного суда РФ: порядок предоставления свиданий арестованным гражданам «не может быть произвольным», следователи не могут отказывать в них «без веских оснований». Господин Валеев дал понять, что такой запрет «игнорирует права обвиняемого на уважение семейной жизни».

Депутат Дмитрий Новиков (ЛДПР) поинтересовался, не стоит ли в этой связи увеличить максимально возможную продолжительность свиданий в СИЗО с трех до четырех часов (такой лимит по закону установлен для уже осужденных и отбывающих наказание граждан, например, в тюрьмах). Господин Валеев принципиальных возражений против не имел, предложив коллеге Дмитрию Новикову подать такую поправку ко второму чтению, которая будет рассмотрена комитетом.

В отзыве правительства РФ предложенные депутатами максимальные сроки рассмотрения ходатайств названы «избыточными». В Белом доме рекомендуют использовать не УПК, а текущий порядок, установленный Кодексом административного судопроизводства РФ, заодно предложив обязать следователей выдавать «письменное разрешение или мотивированное постановление об отказе». Господин Валеев назвал возражения правительства «серьезными», пообещав учесть их ко второму чтению проекта.

Александр Воронов