Жир наносит ответный удар

Зарубежные эксперты, проанализировав данные более 9 тыс. человек, выяснили, что после прекращения использования препаратов для похудения (включая «Оземпик») первоначальный вес восстанавливается в течение полутора-двух лет. Выводы подтвердили по просьбе “Ъ” российские эксперты из НМИЦ эндокринологии имени Дедова Минздрава. Специалисты предупреждают: ожирение — это рецидивирующее заболевание и контролировать его можно, только изменив образ жизни. Тем временем россияне в прошлом году приобрели 5,4 млн упаковок разного вида лекарств для снижения веса на сумму 31,3 млрд руб. Продажи продолжают увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ученые из Национального института исследований в сфере здравоохранения и Оксфордского университета выяснили, что после отмены препаратов для снижения веса масса тела увеличивается быстрее, чем после прекращения диет и физических упражнений. Результаты научного труда опубликованы в специализированном медицинском издании British Medical Journal. Ученые проанализировали 37 исследований, в которых участвовали 9,3 тыс. человек, принимавших различные препараты около десяти месяцев и затем прекративших прием.

Наблюдение в течение последующих восьми месяцев показало, что в среднем ежемесячная прибавка веса у пациентов составляла 400–800 граммов в зависимости от принимаемого лекарства.

в зависимости от принимаемого лекарства. Возврат к исходному весу, по расчетам исследователей, происходит за полтора-два года. При этом после окончания диет и тренировок ежемесячный набор веса был на 300 граммов меньше, чем после отмены препаратов.

чем после отмены препаратов. Улучшенные на фоне терапии показатели глюкозы и холестерина возвращались к исходным значениям в течение примерно одного года и четырех месяцев.

Полученные результаты, говорится в исследовании, демонстрируют «хронический и рецидивирующий» характер ожирения и указывают на риски краткосрочного применения препаратов без комплексного подхода. Уточненные сроки возврата к исходному весу (полтора года вместо двух-трех лет, как считалось ранее) позволят более рационально назначать такие лекарства, в первую очередь пациентам с ожирением.

Исследование по просьбе “Ъ” прокомментировали в НМИЦ эндокринологии имени Дедова Минздрава РФ. Выводы о средней скорости набора в месяц после отмены терапии согласуются с российскими клиническими наблюдениями, рассказали “Ъ” в пресс-службе института: при прекращении приема препаратов организм возвращается к исходному состоянию.

Таким образом, лекарства эффективно контролируют, но не устраняют заболевание. «Разница в 0,3 кг в месяц в пользу спорта и здорового образа жизни подтверждает необходимость комплексного подхода к лечению, которого мы исторически придерживаемся,— говорят в НМИЦ.— Требуются системные поведенческие изменения: коррекция питания, физическая активность, работа с психологией».

Ожирение — это хроническое заболевание, склонное к рецидивированию, терапия снижения веса должна быть длительной, иногда пожизненной, добавляет руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

По ее словам, пациенты, которые удерживают вес после отмены длительной терапии в течение пяти-десяти лет, существуют, но это те люди, которые изменили свой образ жизни и вовремя реагируют на те или иные изменения. «Огромную роль играет физическая нагрузка. Если нет движения, активности и расхода энергии, то, конечно, это снижает шансы на поддержание веса»,— отмечает врач.

На российском фармрынке представлено две группы препаратов для борьбы с избыточным весом, которые условно можно разделить на препараты старого поколения (орлистат, сибутрамин и их комбинации) и современные препараты (семаглутид, лираглутид и тирзепатид). Семаглутид входит в состав «Оземпика» от датской Novo Nordisk (не поставляется в РФ с 2023 года) или его аналогов.

В 2025 году наблюдалось снижение спроса на препараты предыдущих поколений, в то время как спрос на лекарства нового поколения значительно вырос, рассказал “Ъ” директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Последние, утверждает эксперт, показывают «принципиально иную» эффективность, при этом не предполагают необходимости кардинально менять образ жизни и пищевые привычки.

В январе—ноябре 2025 года, по данным RNC Pharma, в рознице было продано 2,4 млн упаковок (на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года) «старых» средств на сумму 6,2 млрд руб. Общий же объем продаж в рознице категории новых препаратов превысил 5,4 млн упаковок на сумму 31,3 млрд руб. По сравнению с январем—ноябрем 2024 года натуральный объем их продаж вырос в 3,5 раза, денежный — в 3,3 раза. «Ключевую роль сыграли три факта,— поясняет господин Беспалов.— Ажиотажный спрос на препараты с семаглутидом на мировом рынке, остановка официальных поставок "Оземпика" (что еще больше подогрело интерес к такой терапии в России) и, наконец, быстрое появление отечественных аналогов, которые оказались значительно дешевле и производились массово».

Наталья Костарнова