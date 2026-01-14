Ярославский губернатор сообщил президенту о росте ВРП на 12% в год

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о росте валового регионального продукта (ВРП) на 12% в год и о намерении преодолеть отметку в один триллион руб.

«Если говорить об индексе инвестиций в основной капитал, то он у нас в три раза выше, чем в среднем по стране. Мы третьи в Центральном федеральном округе. В 2024 году их объем составил 176,7 млрд руб., а по итогам 2025-го, по оценке экспертов, составит 190 млрд руб.»,— сказал Михаил Евраев.

Он добавил, что рост заработной платы в регионе опережает рост инфляции в два раза, что способствовало снижению уровня бедности с 8,7% до 6,7% за три-четыре года. С 2022 по 2025 год заработная плата в бюджетной сфере была проиндексирована на 48%, а меры социальной поддержки — на 30%.

По состоянию на начало декабря 2025 года индекс промышленного производства в области составил 101,3%, а производства продукции сельского хозяйства — 103,1%.

В регионе построено более 932 тыс. кв. м жилья. Среднемесячная заработная плата в январе - августе 2025 года достигла 71 337 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году. Планируется, что по итогам года она превысит 75 тыс. руб.

Как сообщил губернатор, бюджет региона за четыре года вырос на 50%, почти до 145 млрд руб.

«При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8% по отношению к собственным доходам до 52,9%, то есть ощутимо – на 15%. Мы погасили все коммерческие долги наших муниципальных образований. Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило – запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований»,— сообщил Михаил Евраев Владимиру Путину.

На 2026 год запланирован бюджет с сохранением социальной направленности: 74,3 млрд руб. будут направлены на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт. Федеральная поддержка в регионе на ближайшие три года составит более 71 млрд руб.

Алла Чижова