Фитинг-зал

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Бирковского, экс-председателя совета директоров АО «Новые фитинговые технологии» (НФТ). Ему и Марине Бирковской инкриминируется хищение более 50 млн руб., которые обществу выделил Минпромторг РФ в качестве субсидии. В Чайковском компания «НФТ» построила завод по производству деталей для трубопроводов. Но затем она обанкротилась, а ее площадку купило столичное «Альянсспецмаш». Сам господин Бирковский был привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротства, а осенью прошлого года отправлен в СИЗО в рамках дела о мошенничестве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей АО «Новые фитинговые технологии». Как сообщает сайт надзорного органа, обвиняемым инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о Дмитрии и Марине Бирковских. Первый занимал в АО должность председателя совета директоров, госпожа Бирковских была экономистом по финансовой работе. По версии следствия, в 2018 году фигуранты предоставили недостоверные сведения о деятельности общества в Минпромторг РФ. Это позволило им получить из федерального бюджета субсидию в размере более 50 млн руб. Средства предназначались «для компенсации затрат на производство и реализации потребительской продукции».

Уголовное дело изначально по факту хищения денежных средств было возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю весной 2024 года. Господин Бирковский был задержан, 1 октября того же года суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

АО «Новые фитинговые технологии» было зарегистрировано в Чайковском в 2012 году. Компания заявила о намерении реализовать один из самых масштабных промышленных стартапов в регионе в то время — построить предприятие по производству соединительных деталей трубопроводов. Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций должна была составить около 4,4 млрд руб., мощность производства была запланирована в размере 15 тыс. тонн. Льготы инвестору обеспечивались в рамках специнвестконтракта. В 2017 году новый завод был введен в эксплуатацию. Совладельцами общества на тот момент были три компании, зарегистрированные на Кипре: Fisome Holdings LTD, Athienitis Central Building, «Битарес Менеджмент ЛТД».

В 2020 году компания «НФТ» вступила в процедуру банкротства. С заявлением о признании ее несостоятельной обратился Сбербанк. К тому моменту сумма задолженности НФТ перед кредитной организацией составляла свыше 2,07 млрд руб. По итогам года, предшествующего вступлению компании в конкурсное производство, выручка АО была зафиксирована на уровне 253,785 млн руб., а убыток от продаж достиг почти 276 млн руб. Чистый убыток предприятия превысил 1,677 млрд руб. Позже в дело о банкротстве вступило еще несколько десятков кредиторов, в том числе ФНС №21 по Пермскому краю, а также управление федерального казначейства. Как следует из открытых источников, казначейство взыскивало средства, выделенные предприятию в качестве субсидии. Сумма взыскиваемых средств составила свыше 51,55 млн руб. Основанием для требований стало неисполнение соглашения, заключенного между предприятием и Минпромторгом РФ.

В результате производственный комплекс НФТ несколько раз безуспешно выставлялся на торги. В 2021 году структура Сбербанка — ООО «Нефтесервис» — решила оставить находящееся в залоге имущество за собой. В итоге банк продал производство столичной компании «Альянсспецмаш» Алексея Снегирева. По итогам прошлого года выручка общества от продажи составила 245 млн руб., чистый убыток — почти 223 млн руб.

Что касается Дмитрия Бирковского, то в рамках банкротства НФТ он был признан лицом, контролирующим должника, и солидарно с другими ответчиками привлечен к субсидиарной ответственности на 209 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022–2024 годах он являлся также генеральным директором московского ООО БК «Химмаш», занимающегося производством печей и термокамер.

Уголовное дело в отношении Дмитрия и Марины Бирковских поступило в Чайковский городской суд 27 декабря прошлого года, который решил, что не может рассматривать дело. В итоге оно было направлено по подсудности. Как полагают источники, дело может быть рассмотрено в Москве, по месту совершения предполагаемого преступления.

Дмитрий Астахов