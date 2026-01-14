«Лаборатория Касперского» опровергла информацию о продаже компании «МойОфис»

После сообщений о ведении переговоров по покупке «Группой Астра» у «Лаборатории Касперского» разработчика российского аналога Microsoft Office — «МойОфис» (компания НОТ) к “Ъ” обратились представители последней и заявили, что «никаких предметных переговоров и обсуждения изменения долей в капитале "МойОфис" не проводится и не проводились в прошлом году».

Источники “Ъ” в «МойОфис» сообщили о полученной рассылке, подписанной гендиректором компании Вячеславом Закоржевским (есть в распоряжении “Ъ”), в которой он напрямую опровергает информацию «о якобы планирующейся продаже "Лабораторией Касперского" акций компании другому инвестору».

НОТ специализируется на разработке офисных решений с момента основания в 2013 году. 69,8% компании принадлежит «Лаборатории Касперского». На протяжении последних пяти лет НОТ показывала убытки, исключением стал только 2022 год, когда была получена чистая прибыль в размере 386,5 млн руб.

«"МойОфис" — один из лидеров российского рынка офисного ПО, компания обладает серьезным портфелем технологий и продуктов, большим рыночным потенциалом. Естественно, что такая компания-разработчик привлекает внимание разных игроков на рынке как потенциальный объект для инвестиций. Однако в настоящий момент никаких переговоров и обсуждений изменения долей в капитале "МойОфис" не проводится»,— комментируют сообщение в «Лаборатории Касперского».

«Мы всегда открыты к новым возможностям, находимся в диалоге со многими компаниями, в том числе разработчиками прикладного ПО, и регулярно обсуждаем потенциальные сценарии проведения M&A-сделок, которые бы позволили усилить нашу технологическую экосистему. Однако сейчас ни о каких конкретных решениях речь не идет»,— добавила пресс-служба «Группы Астра».

Ранее 14 января на сайте РБК появилось сообщение о том, что «Группа Астра» ведет переговоры с «Лабораторией Касперского» о покупке контрольного пакета в разработчике «МойОфис».

Филипп Крупанин