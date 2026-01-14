Обаятельный нерв

На 65-м году жизни от тяжелой болезни умер актер МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Игорь Золотовицкий умер на старый Новый год — и это кажется трагическим знаком: именно он был постоянным ведущим традиционных актерских капустников, которые устраивал МХТ на праздник, издавна считающийся актерским. Золотовицкий вообще был не просто хорошим актером театра и кино, а одним из признанных модераторов театрального сообщества: умел объединять, примирять, находить единственно верную интонацию, лучше других начинал собрания, дружеские застолья, торжественные заседания или поминальные мероприятия.

Знал, что и как нужно сказать, когда другие молчат — от смущения, неловкости или внезапного горя.

Был он человеком артистичным, большим, темпераментным. Еврейская кровь в нем словно помножилась на место рождения, щедрый и солнечный Ташкент, откуда он в конце 1970-х годов приехал в Москву и поступил в Школу-студию Художественного театра — и потом, получив диплом, был принят в труппу МХАТа. Золотовицкий вовсе не был мхатовским «затворником», а роль, которая его прославила,— в спектакле «Чинзано» по пьесе Людмилы Петрушевской, одном из главных событий московской театральной жизни конца 1980-х годов,— сыграл вообще на крошечной сцене театра-студии «Человек».

Потом были десятки разнообразных ролей в театре, в кино (до последнего времени, когда он стал играть в сериалах) — меньше, но тоже всегда запоминающиеся: фактура и темперамент Золотовицкого были таковы, что ему не требовалось «перевоплощение» по школе или погружение на десять слоев вглубь. Природа его таланта была, конечно же, комедийной, открытой, близкой реальной жизни и житейской правде. Но и такой, что за каждой шуткой, веселой деталью, правдой характера или точным наблюдением где-то проглядывали и грусть, и меланхолия, и знание пределов как самой жизни, так и силы искусства.

Глядя на игру Золотовицкого, можно было заподозрить, что на интуицию, обаяние и собственный опыт он опирается охотнее, чем на научную методологию игры.

Но эти подозрения лучше отмести сразу — он долго занимался преподаванием актерского мастерства, и среди его учеников немало тех, кто уже сам имеет право делиться рецептами успеха и секретами профессионализма.

Природное стремление заботиться о других и человеческий навык радоваться чужим успехам привели Игоря Золотовицкого к административным должностям: сначала он стал директором Центрального дома актера, а потом и ректором своей alma mater — Школы-студии МХАТа. И там и там он занял кресла, в которых до него сидели умудренные, легендарные корифеи своего дела. Многим казалось — сравнений не выдержать. Золотовицкий не просто удержал дело в надежных руках, но стал любимым и незаменимым. Его внезапный уход, как часто бывает, сделал видимым масштаб его личности.

Эсфирь Штейнбок