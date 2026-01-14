Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обаятельный нерв

Умер Игорь Золотовицкий

На 65-м году жизни от тяжелой болезни умер актер МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Игорь Золотовицкий умер на старый Новый год — и это кажется трагическим знаком: именно он был постоянным ведущим традиционных актерских капустников, которые устраивал МХТ на праздник, издавна считающийся актерским. Золотовицкий вообще был не просто хорошим актером театра и кино, а одним из признанных модераторов театрального сообщества: умел объединять, примирять, находить единственно верную интонацию, лучше других начинал собрания, дружеские застолья, торжественные заседания или поминальные мероприятия.

Знал, что и как нужно сказать, когда другие молчат — от смущения, неловкости или внезапного горя.

Был он человеком артистичным, большим, темпераментным. Еврейская кровь в нем словно помножилась на место рождения, щедрый и солнечный Ташкент, откуда он в конце 1970-х годов приехал в Москву и поступил в Школу-студию Художественного театра — и потом, получив диплом, был принят в труппу МХАТа. Золотовицкий вовсе не был мхатовским «затворником», а роль, которая его прославила,— в спектакле «Чинзано» по пьесе Людмилы Петрушевской, одном из главных событий московской театральной жизни конца 1980-х годов,— сыграл вообще на крошечной сцене театра-студии «Человек».

Потом были десятки разнообразных ролей в театре, в кино (до последнего времени, когда он стал играть в сериалах) — меньше, но тоже всегда запоминающиеся: фактура и темперамент Золотовицкого были таковы, что ему не требовалось «перевоплощение» по школе или погружение на десять слоев вглубь. Природа его таланта была, конечно же, комедийной, открытой, близкой реальной жизни и житейской правде. Но и такой, что за каждой шуткой, веселой деталью, правдой характера или точным наблюдением где-то проглядывали и грусть, и меланхолия, и знание пределов как самой жизни, так и силы искусства.

Глядя на игру Золотовицкого, можно было заподозрить, что на интуицию, обаяние и собственный опыт он опирается охотнее, чем на научную методологию игры.

Но эти подозрения лучше отмести сразу — он долго занимался преподаванием актерского мастерства, и среди его учеников немало тех, кто уже сам имеет право делиться рецептами успеха и секретами профессионализма.

Природное стремление заботиться о других и человеческий навык радоваться чужим успехам привели Игоря Золотовицкого к административным должностям: сначала он стал директором Центрального дома актера, а потом и ректором своей alma mater — Школы-студии МХАТа. И там и там он занял кресла, в которых до него сидели умудренные, легендарные корифеи своего дела. Многим казалось — сравнений не выдержать. Золотовицкий не просто удержал дело в надежных руках, но стал любимым и незаменимым. Его внезапный уход, как часто бывает, сделал видимым масштаб его личности.

Эсфирь Штейнбок

«Я студентов вижу чаще, чем своих сыновей»

С телеведущей Екатериной Коноваловой на вручении премии «Чайка-2002»

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

Во время спектакля «Река с быстрым течением» на сцене МХТ имени А.П.Чехова, 2006 год

С режиссером Дмитрием Черняковым на репетиции оперы «Евгений Онегин» на сцене Большого театра, 2006 год

На вручении премии «Чайка-2006»

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

С художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова Олегом Табаковым на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера

С актрисой Дарьей Екамасовой на вручении премии «Ника-2011»

На актерском капустнике, посвященном открытию нового театрального сезона, в Центральном Доме актера, 2013 год

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

Слева направо: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Людмила Крылова, актер, продюсер Леонид Ярмольник и художественный руководитель Московского театра «Современник» Юрий Кравец на презентации фотовыставки «Современник. Планета Волчек», 2023 год

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

