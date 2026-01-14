Чем известна новый директор Пушкинского музея Екатерина Проничева

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Руководителем ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Екатерина Проничева, которая ранее работала директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проничева Екатерина Владимировна родилась 26 мая 1977 года в Петрозаводске. Окончила юрфак (2000) и факультет искусств (2011) Московского государственного университета.

Работала юристом в различных организациях — «Росгосстрахе», юридической компании ЮСТ, возглавляла отдел спецпроектов юридического департамента «Газпрома», занималась адвокатской практикой. С 2010 года совместно с фирмой ЮСТ участвовала в создании нового юридического направления — правового сопровождения участников арт-рынка.

В марте 2012 года назначена первым заместителем главы департамента культуры города Москвы. В декабре 2013 года заняла пост руководителя департамента культурного наследия Минкульта РФ. Входила в состав рабочей группы по формированию системы «Открытое правительство» и в координационный совет по туризму. Презентовала новый фирменный стиль и логотип Московского зоопарка.

С апреля 2014 года занимала пост первого заместителя, а с июня 2015-го — генерального директора АО ВДНХ. С 2018 по 2022 год — председатель комитета по туризму города Москвы. В 2022 году назначена генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2020). Входит в Совет при президенте РФ по культуре.

