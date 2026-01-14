В пятерке лучших операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания — Accor, она замыкает рейтинг. В пятерку лучших гостиничных операторов также вошли российские Azimut, Cosmos, Mantera, Amaks, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В РСТ отметили, что до 2022 года в топ-5 входили сети Accor (9870 номеров под управлением), Radisson (9006), International Hilton Group (6650), Azimut (6326), Marriott (6195). В 2025 году количество номеров под управлением Accor снизилось почти втрое — до 3515. При этом число номеров под управлением российских Azimut и Cosmos увеличилось в 2 — 2,5 раза.

«Мы и сейчас видим на примере отдельных городов, как серьезно в них конкурируют отели одинакового уровня. Хотя, безусловно, отсутствие международных сетей, профессиональных контактов с ними тормозит развитие индустрии в целом»,— сообщил вице-президент РСТ Алексей Мусакин.

Доля российских сетей на гостиничном рынке страны в 2025 году составила 63%, сообщили в РСТ. По прогнозам союза, к 2030 году этот показатель может вырасти до 76%.