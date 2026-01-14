ХК «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» в уральском дерби

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор». Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В команде «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста (дубль), Ярослав Бусыгин, Александр Шаров. У гостей шайбу забил Максим Джиошвили.

По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ ( 53 очка). «Трактор» — на шестом месте (48 очков).

Следующий соперник «Шоферов» - уфимский «Салават Юлаев». Матч пройдет 17 января в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева