Приморский район стал лидером по засорам канализации из-за посторонних предметов
В период с 31 декабря по 11 января, когда большинство петербуржцев проводило время дома, нагрузка на систему водоотведения значительно возросла. По данным «Водоканала Санкт-Петербурга», 40% всех засоров в эти дни были вызваны попаданием в канализацию посторонних предметов.
Специалисты «Водоканала» в ходе работ по прочистке канализации.
Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Антирейтинг районов, где чаще всего смывали в унитаз не предназначенные для этого вещи, возглавил Приморский район (67% засоров). За ним следуют Невский (61%), Красногвардейский (50%), Петроградский (41%) и Адмиралтейский (35%) районы.
При этом жители Петродворцового, Пушкинского, Красносельского и Колпинского районов показали высокую культуру пользования канализацией — здесь не было зафиксировано ни одного подобного засора, несмотря на высокую плотность населения.
Среди самых частых «гостей» в канализационных сетях — влажные салфетки, средства гигиены, тряпки и другой бытовой мусор. «Водоканал» напоминил, что в унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу.