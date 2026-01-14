Приморский район стал лидером по засорам канализации из-за посторонних предметов

В период с 31 декабря по 11 января, когда большинство петербуржцев проводило время дома, нагрузка на систему водоотведения значительно возросла. По данным «Водоканала Санкт-Петербурга», 40% всех засоров в эти дни были вызваны попаданием в канализацию посторонних предметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты «Водоканала» в ходе работ по прочистке канализации.

Антирейтинг районов, где чаще всего смывали в унитаз не предназначенные для этого вещи, возглавил Приморский район (67% засоров). За ним следуют Невский (61%), Красногвардейский (50%), Петроградский (41%) и Адмиралтейский (35%) районы.

При этом жители Петродворцового, Пушкинского, Красносельского и Колпинского районов показали высокую культуру пользования канализацией — здесь не было зафиксировано ни одного подобного засора, несмотря на высокую плотность населения.

Среди самых частых «гостей» в канализационных сетях — влажные салфетки, средства гигиены, тряпки и другой бытовой мусор. «Водоканал» напоминил, что в унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу.

Андрей Маркелов