Чем известна новый директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова

Руководитель ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова назначена на пост директора Третьяковской галереи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Галактионова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ольга Галактионова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Галактионова Ольга Николаевна родилась 9 апреля 1977 года в Москве. В 1994–1995 годах училась на факультете истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В 1999-м окончила режиссерский факультет Российской академии театрального искусства — ГИТИС. Выпускница мастерской Марка Захарова. Позднее получила образование в Нью-Йоркской академии киноискусства по направлению «продюсирование художественного кино и телесериалов».

Начинала карьеру на телевидении. Работала на телеканалах ТВ-6 (программа «Театральный понедельник»), НТВ (дирекция по маркетингу) и на «Третьем канале» (рубрика «Личное время» в программе «В моде»).

С 2007 года возглавляла компанию «Киносоюз», с 2009 по 2021 год была гендиректором кинокомпании «Галактика», специализирующейся на театральных, кинематографических и телевизионных проектах. Автор и продюсер порядка 50 документальных фильмов.

С 2012 по 2015 год Ольга Галактионова также была советником председателя правления Фонда гражданских инициатив, основанного Алексеем Кудриным (также известен как Фонд Кудрина). С июня 2021 года работала гендиректором Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

В 2023 году по итогам пленарной сессии первого Российско-Белорусского музейного форума, прошедшего в Минске, была избрана координатором сотрудничества музейного сообщества России и Белоруссии. В 2023 и 2024 годах входила в жюри всероссийского конкурса СМИ «Культура слова», организуемого Минкультом.

С 17 января 2025 года работала директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. На этом посту сменила Елизавету Лихачеву, возглавлявшую музей с марта 2023 года.