В Ленобласти задержали водителя и пассажирку Volkswagen Polo после конфликта с ДПС

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области задержали водителя и пассажирку Volkswagen Polo после конфликта с инспекторами ДПС. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль остановили утром 12 января у дома 19 по Заводской улице. Полицейские выявили у 43-летнего водителя признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. После этого мужчина попытался скрыться.

Сотрудники применили физическую силу и спецсредства, чтобы задержать нарушителя. В этот момент 38-летняя пассажирка автомобиля нанесла инспекторам удары и повредила форменное обмундирование. Водителя и женщину доставили в 111 отделение полиции ОМВД России по Кировскому району Ленобласти.

В отношении водителя составили административные протоколы, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), отказ от прохождения медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) и неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажирки по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Артемий Чулков