Цена на золото обновила исторический максимум
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на нью-йоркской бирже Comex превысила отметку в $4 650 за тройскую унцию. Это новый исторический максимум.
Как следует из данных площадки, на 15:59 мск цена на золото составляла $4 650,1 за тройскую унцию (+1,11%). К 16:15 мск стоимость драгоценного металла замедлила рост до $4 641,3 за унцию (+0,92%).
Золото растет в цене с начала 2024 года. Инвесторы рассматривают его как защитный актив в условиях геополитической напряженности. Аналитики Goldman Sachs и Bank of America полагают, что в 2026 году цена на золото может преодолеть порог в $5000 за унцию.
