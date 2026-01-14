Директора ООО «Титан» заподозрили в хищении у Минобороны 170 млн рублей

СКР возбудил уголовное дело против гендиректора ООО «Титан» Халида Керимова. Его подозревают в особо крупном мошенничестве при выполнении госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-службе военных органов ведомства.

Как считает следствие, в 2022-2025 годах с «Титаном» заключили контракт на поставку кабелей общей стоимостью свыше 500 млн руб. При этом господин Керимов подделал финансовые документы и похитил у Минобороны более 170 млн руб.

Расследование поставили на контроль в Главном военном следственном управлении СКР. Правоохранители полагают, что Халид Керимов действовал в составе организованной группы.

Никита Черненко