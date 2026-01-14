Губернатор рассказал президенту об инвестпроектах Ярославской области

В Ярославской области реализуются инвестпроекты на общую сумму 425 млрд руб. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле, сообщили в региональном правительстве.

Михаил Евраев сообщил о динамичном развитии экономики региона. Он отметил, что регион демонстрирует финансовую устойчивость и привлекает значительные инвестиции.

«По итогам 2024 года экспертное агентство "Эксперт РА" повысило инвестиционный рейтинг Ярославской области до уровня A (ruA) с прогнозом "стабильный". Это объективная оценка устойчивости региональной экономики и доверия со стороны инвесторов. Индекс физического объема инвестиций в регионе в три раза превышает среднероссийский показатель. По этому параметру мы занимаем третье место в ЦФО. Только за 2024 год в экономику области привлечено 176,7 млрд руб. Сегодня в работе находятся 86 крупных инвестиционных проектов общим объемом 425 млрд руб. – это 27 тыс. новых рабочих мест и серьезный задел для дальнейшего роста»,— добавил губернатор.

В регионе открыты новые производства, включая производство пищевой упаковки в Ростове Великом, фармацевтической упаковки в Переславле-Залесском и промышленной фальцевой кровли в Ярославле. В 2026 году планируется запуск распределительного центра «Вайлдберриз» и дата-центра ГК «Тензор» в индустриальном парке «Новоселки» с инвестициями около 22 млрд руб.

Число субъектов малого бизнеса в регионе выросло на 10% за год и достигло 51 тыс. Агропромышленный комплекс функционирует стабильно: более 300 сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств обеспечивают продовольственную безопасность. В 2025 году введены в эксплуатацию высокотехнологичные производства, включая первое в России роботизированное производство орхидей.

Производство орхидей в Ярославской области уже обеспечивает около трех млн растений в год, что позволяет сократить зависимость от импорта. В перспективе планируется заменить до семи из десяти миллионов орхидей, потребляемых в России. В регионе оцифрованы все земли сельхозназначения, что способствует устойчивому развитию и охране окружающей среды. Доступные участки размещены на инвестиционном портале invest76.ru.