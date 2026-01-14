Отчетность видится на расстоянье

В 2025 году аудиторские компании зафиксировали уверенный рост предложений по проведению дистанционных проверок, на которые приходится уже 80% всех проверок. По словам участников рынка, такие проверки практикуют крупные компании, у которых дочерние структуры находятся в разных регионах, а также желающие сменить привлеченных специалистов. Аудиторам такой сервис позволяет заметно сэкономить, в том числе на транспортных расходах, однако остается и серьезный риск недостоверности заверяемой документации.

В 2025 году заметно увеличилось количество предложений на проведение дистанционного аудита, следует из опроса “Ъ” участников рынка. По оценкам управляющего партнера АКК «Аудэкс» Айрата Гимадутдинова, в 2025 году количество подобных информрассылок выросло на 5–10%. По оценке советника юрфирмы «Клифф» Инги Скворцовой, число подобных рассылок выросло примерно на 10%. Об увеличении подобных рассылок в минувшем 2025 году говорит заместитель гендиректора по аудиту МКПЦ Анна Гуляева.

Дистанционный аудит проводится через подключение проверяющего к базе 1С (информационная система предприятий, в том числе предназначенная для ведения бухучета, управления персоналом и т. д.) клиента, а также через обмен документами по запросу и интервью, поясняет Инга Скворцова. Подобные проверки практикуются крупными клиентами, где входящие в группу компании территориально расположены в разных местах, а также клиентами из разных городов, которые хотят сменить аудиторов, отмечает она.

На ситуацию в этом сегменте влияют законодательные требования, согласно которым общественно значимые организации, в том числе финансового рынка, обязаны приобретать услуги у аудиторских организаций, состоящих в соответствующих реестрах Федерального казначейства и Банка России. Такие клиенты территориально расположены по всей стране, и аудиторские организации в целях эффективности бюджетов используют дистанционную проверку их финансовой отчетности, поясняет директор департамента аудита РБ Алексей Потапов.

На востребованность такого вида учета влияет и организационная структура рынка.

В настоящее время аудиторы зачастую работают не в одной аудиторской организации, а по совместительству в пяти-шести организациях, прежде всего это касается специалистов с единым аттестатом в связи с их большой востребованностью, указывает исполнительный директор «Интерком-Аудита» Ольга Горина. Поэтому предоставление дистанционных услуг позволяет привлечь новых специалистов, «особенно в сезон аудита, когда нагрузка серьезно возрастает», отмечает госпожа Скворцова.

Кроме того, аудиторский рынок находится под давлением острой ценовой конкуренции и новых расходов, связанных с отменой льготы на социальные взносы, повышением НДС и инфляцией зарплат, отмечает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решений» Павел Митрофанов. Аудиторская организация экономит на транспортных расходах, может предложить конкурентоспособную цену на свои услуги, поясняет господин Потапов. Поэтому, по словам Павла Митрофанова, экономия, которую может принести дистанционный аудит по сравнению с обычным, может оказаться значимой, даже если она окажется в районе 10%.

По данным Минфина, объем аудиторских услуг с 2014 по 2024 год составлял 55–63 млрд руб. в год, без устойчивой тенденции.

По оценке участников рынка, в 2025 году доля дистанционных аудиторских проверок составила 80%. В 2026 году она может увеличится еще на 15 п. п., оценивает госпожа Скворцова.

По словам участников рынка, рост будет связан в первую очередь с сокращением количества аудиторов и аудиторских организаций. Согласно данным СРО «Содружество», в 2025 году число аудиторов снизилось на 3%, до 14,7 тыс. штук. За это время с рынка ушло 114 компаний, в результате их количество лишь ненамного превышает 2 тыс.

Однако дистанционный аудит может нести значительные риски. «Недостаток прямого взаимодействия повышает риск недостоверных данных или манипуляций, поскольку аудитор не видит оригиналы документов вживую»,— поясняет госпожа Гуляева. Без очного присутствия сложно выполнить, например, «физический осмотр и проверить наличие материальных активов на складе, объективно оценить организацию складского хозяйства, производственный процесс, соблюдение правил инвентаризации», отмечает управляющий партнер ДРТ Владимир Козырев.

