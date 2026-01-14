Камни обвалили индекс

Цены на бриллианты на мировом рынке упали до 11-летнего минимума. Индекс для камней массой один карат составил 4,15 пункта. Это самое низкое значение с января 2015 года, следует из данных компании Rapaport, которая владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами. Сильнее других дешевели мелкие камни массой 0,3 и 0,5 карата: за прошлый год цены на них упали на 20%, отмечают «Ведомости». Этот тренд давит и на рынок необработанных камней — индекс цен на алмазы снизился на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Аналитики называют несколько причин, в частности, низкий спрос со стороны Индии. Страна, на которую приходится 90% мирового рынка огранки, активно закупала сырье в прошлые годы, опасаясь нарушения поставок из-за антироссийских санкций, так сформировались избыточные запасы. Кроме того, на котировки влияет и рост производства выращенных бриллиантов, пояснил консультант по маркетингу журнала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин: «Страны Азии влияют на рынок. Достаточно крупными поставщиками драгоценных камней являются Гонконг и Индия. Одновременно с этим они очень активно разрабатывают технологии по изготовлению бриллиантов. То есть производят новые варианты искусственных камней, удешевляют технологический процесс. Если раньше создание бриллианта, допустим, в один карат стоило около $1 тыс., то сейчас ценники гораздо ниже и могут достигать $150-300. Достаточно большой объем рынка принадлежит именно азиатским странам. То есть, допустим, в массовом сегменте ювелирных украшений чаще всего используют вставки, в том числе бриллианты из Азии.

Если говорить про отрасли, на которые больше всего повлияет снижение цен на бриллианты, то это мелкие неинвестиционные бриллианты. Они в основном используются в производстве, в частности, обрабатывающей техники, там, где требуется алмазное напыление. В различной промышленности также используются и какие-то природные драгоценные камни. Но в большей степени это коснется ювелирной продукции, массового сектора. Что касается средних бриллиантов (от 0,3 карата), то зачастую потребителями являются компании, выпускающие украшения. А вот крупные камни (от 0,9 карата) уже могут являться инвестиционными, и немного другие механики на них могут действовать».

Каждый десятый камень, добытый АЛРОСОЙ, выкупают предприятия Индии. Эти бриллианты потом возвращаются в Россию, но уже с огранкой. Внутри страны производители практически не работают с мелкими экземплярами и вряд ли будут, поскольку это экономически невыгодно, заявил глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя». В таких производствах слишком высоки затраты на энергетику и зарплаты. Николаев привел в пример работника из Индии и из Якутии: если первому нужно платить $300, то второму — $1,5 тыс.

При этом именно небольшие бриллианты востребованы в ювелирной промышленности, напомнил гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов: «Российская огранка, конечно же, есть, и она очень хорошая, качественная, уважаемая во всем мире. В России исторически хорошо гранят более крупные камни, 3 мм в диаметре и больше. Но для огранки самых мелких камней, диаметром 1 мм, в России нет условий, предприятий. А в Индии на этом специализируются давно и очень успешно это делают.

Сейчас существуют потенциальные направления расширения возможностей российской огранки в части размеров камней. Над этим сейчас работают, я полагаю, и АЛРОСА, и Минфин. Что касается спроса, за последние пять лет мы наблюдали и взлеты, и падения, то есть присутствует динамика. В 2020 году, в пандемийные годы, мы видели существенное падение. Потом наблюдался рост, восстановление, какой-то оптимизм рынка ювелирных украшений. А за 2025-й год по сравнению с 2024-м мы фиксируем падение продаж и производства изделий из золота».

Игроки российского рынка отмечают существенное падение спроса на ювелирные изделия с драгоценными камнями. В профильной Ассоциации оценивают этот спад примерно в 10%. Один из крупнейших в мире производителей алмазов — АЛРОСА — в прошлом году снизил объемы добычи. Представитель компании сообщил «Ведомостям», что также негативное влияние на рынок оказывали неопределенность с импортными пошлинами США и рост цен на золото. Единственный сегмент, который практически не реагирует на эти факторы, —крупные алмазы и бриллианты. По данным за 2025-й, спрос на инвестиционные камни вырос в России на 20% по сравнению с прошлым годом. Объем сделок с ними превысил 45 млрд руб.

Светлана Белова