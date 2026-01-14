В самолете из Саратова в Москву умер пассажир
В аэропорту «Гагарин» в Саратове один из пассажиров рейса в Москву умер перед вылетом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Пассажиру стало плохо непосредственно перед вылетом, реанимационные действия не помогли
Инцидент произошел, когда самолет уже находился на взлетной полосе и готовился к вылету. Пассажир почувствовал недомогание на борту воздушного судна. Капитан сообщил о ситуации диспетчерам.
На место происшествия прибыла медицинская бригада. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, пассажир не выжил