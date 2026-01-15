Пермский завод оспаривает решение суда о включении в совет директоров представителей структуры «Ростеха»

АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» (ПЗМЦ) и его совладелец «Альянс+» подали апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края в рамках спора с АО «Станкомром» (входит в структуру ГК «Ростех»). Ранее первая инстанция поддержала требования «Станкопрома» ввести четырех своих представителей в совет директоров пермского завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно карточке дела, с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции обратилось и АО «Станкопром». Обе жалобы зарегистрированы 14 января, следует из информации на портале «Электронное правосудие».

Напомним, решение по иску АО «Станкопром» к АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ) краевой арбитражный суд вынес в конце ноября. Истец оспаривал решение годового собрания акционеров пермского завода от 27 июня, когда был избран совет директоров общества и его ревизионная комиссия. «Станкопром» требовал обязать завод провести внеочередное собрание акционеров с повесткой дня, касающейся избрания совета директоров и ревизионной комиссии. От ООО «Альянс+» истец требовал обеспечить избрание в совет не менее четырех предложенных «Станкопромом» кандидатов и двух в ревизионную комиссию. Суд с позицией истца согласился.

Корпоративный спор вокруг контроля над ПЗМЦ между «Станкопромом» и прикамскими собственниками предприятия развивается уже несколько лет. В 2015 году «дочка» «Ростеха», пермское АО «Протон-ПМ» и правопредшественник компании «Альянс+» заключили корпоративное соглашение. По его условиям, АО «Станкопром» предоставило заем около 270 млн руб. на строительство в Перми первого предприятия по производству станков с ЧПУ. Взамен АО получило одну акцию пермского предприятия, а также возможность участвовать в управлении предприятием и квоту на своих представителей в совете директоров компании. В итоге ПЗМЦ просрочил сроки возврата денежных средств и выполнения ключевых показателей.