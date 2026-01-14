«Интерфакс»: Генпрокуратура попросила конфисковать акции совладельца «Кириешек»

Генпрокуратура РФ просит Тверской суд Москвы обратить в доход государства 18,07% акций АО «Кондитерус Ком» — головной компании ГК «КДВ», которая владеет брендами «Яшкино», «Кириешки», «Хрустящий картофель» и другими. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с иском источник.

Акции, которые надзорное ведомство просит изъять, принадлежат Игорю Семенову — совладельцу АО «Кондитерус Ком», сообщил собеседник агентства. Если акции останутся за господином Семеновым, то признанный судом участником экстремистского объединения Денис Штенгелов сможет «и дальше получать дивиденды от деятельности ГК, опосредованно участвовать в управлении холдингом, быть осведомленным о финансово-хозяйственной жизни компаний и использовать эту информацию в экстремистских целях», заявил источник.

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова, которому принадлежал холдинг «КВД Групп», и его отца Николая Штенгелова. Генпрокуратура оценивала капитализацию холдинга в 497 млрд руб., годовой доход — в 756 млрд руб., а валовую прибыль — в 139 млрд руб.