ГЖИ выявила более тысячи нарушений в ходе проверки домов в Петербурге

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга провела масштабную проверку многоквартирных домов в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба ведомства. За это время специалисты обследовали около двух тысяч зданий.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В ходе проверок в 640 домах было выявлено более тысячи нарушений правил содержания общего имущества. Наиболее частыми проблемами стали недостаточная очистка выходов из парадных (439 случаев), кровель от снега и наледи (241), тротуаров (129) и зон у водосточных труб (93). Более половины выявленных нарушений управляющие компании устранили в сжатые сроки.

Инспекция продолжает ежедневный контроль за уборкой территорий, уделяя особое внимание безопасности: очистке дворов и предотвращению образования сосулек. Адреса, где нарушения пока не устранены, взяты на особый контроль и будут проверены повторно.

Андрей Маркелов

