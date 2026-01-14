Мусоровозы в Нижнем Новгороде не могли подъехать по 330 адресам из-за снега
С 12 по 13 января в Нижнем Новгороде выявили около 330 адресов, где был невозможен вывоз мусора из-за нерасчищенных от снега проездов. К обеду 14 января мусор вывезли по 250 из этих адресов, сообщили в городском департаменте благоустройства.
По остальным адресам мусор обещают вывезти в ближайшее время. Как сообщили в мэрии, дорожные службы и регоператор «Нижэкология-НН» помогают домоуправляющим компаниям и ТСЖ в расчистке дворовых территорий.
За ненадлежащее содержание придомовых территорий сотрудники департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ) в январе начали около 600 административных производств.