Мусоровозы в Нижнем Новгороде не могли подъехать по 330 адресам из-за снега

С 12 по 13 января в Нижнем Новгороде выявили около 330 адресов, где был невозможен вывоз мусора из-за нерасчищенных от снега проездов. К обеду 14 января мусор вывезли по 250 из этих адресов, сообщили в городском департаменте благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По остальным адресам мусор обещают вывезти в ближайшее время. Как сообщили в мэрии, дорожные службы и регоператор «Нижэкология-НН» помогают домоуправляющим компаниям и ТСЖ в расчистке дворовых территорий.

За ненадлежащее содержание придомовых территорий сотрудники департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ) в январе начали около 600 административных производств.

Галина Шамберина