Центр общественной безопасности Уфы уличили в незаконном увольнении бойца СВО

Орджоникидзевский райсуд Уфы по иску бывшего начальника управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних Разяпа Арсланова восстановил его на работе в муниципальном Центре общественной безопасности (ЦОБ). Поводом для разбирательств стало незаконное, по мнению истца, увольнение на время участия в СВО.

Из судебного акта следует, что Разяп Арсланов, изъявив желание подписать контракт для службы в зоне боевых действий, самостоятельно подал заявление об увольнении. Работодатель одобрил просьбу сотрудника и уволил его в тот же день.

Между тем, пояснил суд, муниципальное учреждение должно было разъяснить работнику, желающему отправиться на фронт, порядок приостановления трудового договора, так как законодательство гарантирует за участниками спецоперации сохранение рабочих мест. Кроме того, говорится в решении, ЦОБ, «как более сильная сторона трудовых отношений», обязан был предоставить Разяпу Арсланову двухнедельную отработку и затребовать документы, связанные с участием в СВО.

Кроме того, установлено, что, вернувшись домой, Разяп Арсланов в конце октября 2024 года обратился к непосредственному руководителю с вопросом о трудоустройстве и пытался решить проблему в досудебном порядке. О планах военнослужащего вернуться в ЦОБ в сентябре того же года сообщала ГТРК «Башкортостан».

Суд потребовал от ЦОБ незамедлительно восстановить истца на работе. В компенсации заработной платы за время вынужденного прогула суд заявителю отказал, назначив лишь 20 тыс. руб. компенсации морального вреда.

О Резяпе Арсланове прошлым летом рассказывал в соцсетях глава администрации Уфимского района Николай Ельников. По его словам, бывший сотрудник муниципального учреждения служил штурмовиком в отряде специального назначения «Ахмат». На фронте он дважды получал ранения — осколком снаряда станкового гранатомета и осколком гранаты, сброшенной с БПЛА. По возвращению с зоны боевых действий начал обучение в кадровой программе для участников СВО «Герои Башкортостана».

Идэль Гумеров