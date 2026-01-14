Складской комплекс «А.В.Т.-Спорт» подорожал на 30 млн рублей

В Перми вновь выставлен на продажу складской комплекс с участком 1,8 га по ул. Куйбышева, 115б. Согласно объявлению на сайте «Авито», стоимость объекта составляет 267 млн руб. Осенью 2025 года актив продавался за 237 млн руб. Здание имеет площадь более 3 тыс. кв. м. Согласно объявлению, в помещении установлены стеллажная система, топпинговве полы, ворота под фуру. Высота потолков — 12 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: Авито

фото: Авито



На ул. Куйбышева, 115б, находится магазин спортивной сети «А.В.Т.-Спорт». Рядом, по ул. Куйбышева, 115б/3, работает турагентство «А.В.Т.-Трэвел», а по ул. Куйбышева, 115б/2 — обувная фабрика группы Trek (ООО «Трек»).

Ранее «А.В.Т.-Спорт» начал закрывать магазины своей розничной сети. В частности, 7 сентября стал последним рабочим днем одного из двух оставшихся магазинов компании по шоссе Космонавтов, 186. В декабре 2025 года его здание было выставлено на продажу за 80 млн руб. Всего сеть состояла из пяти магазинов (дополнительно к упомянутым — на ул. Юрша, 84, ул. Писарева, 29, и ул. Маршала Рыбалко, 95, но они закрылись в 2024 году).

Пермский холдинг «А.В.Т.-Спорт» принадлежит Алексею Тарасенко. Согласно сайту «А.В.Т.-Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги).