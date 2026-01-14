Почти 1,7 тысячи нарушений при уборке снега выявили в Нижнем Новгороде

С начала года в Нижнем Новгороде выявили 1684 нарушения, связанных с благоустройством, чистотой и порядком на территории города после обильных снегопадов. По данным мэрии, основными нарушителями стали домоуправляющие компании и ТСЖ.

В установленные сроки они устранили 1 101 нарушение, по 583 случаям возбуждено административное производство. Кроме того, возбуждено 56 административных производств из-за нарушений при содержании и уборке кровель нежилых зданий.

В мэрии напомнили, что за ненадлежащее содержание территории и невывоз снега штрафы могут составлять от 2 до 40 тыс. руб. За нарушения при содержании кровель ответственные лица могут получить штраф от 3 до 50 тыс. руб.

Андрей Репин