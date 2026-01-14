В Самаре начали сносить 17 аварийных домов в разных районах города

В Самаре начали снос первых 17 аварийных домов из запланированных на 2026 год, сообщили в городской администрации.

Здания в несколько этапов сносят в разных районах города: на ул. Максима Горького, ул. Водников, ул. Некрасовской, ул. Сов. Армии, ул. Каховской, ул. Олимпийской, ул. Пугачевской, ул. Бобруйской, ул. Никитинской, ул. Вятской, в переулке Ташкентском и в квартале № 1 поселка Мехзавод.

«На этот год уже запланировали снос более 60 аварийных домов. Это здания как в центре города, где наиболее плотная застройка и особенно велика концентрация ,,заброшек“, так и в отдаленных районах. Ранее их расселили по нацпроекту ,,Инфраструктура для жизни“, в рамках которого всем семьям предоставили жилую площадь в комфортных и безопасных квартирах. Сами здания предварительно обследуют, отключают все коммуникации, территории ограждают», — процитировали в администрации города слова руководителя департамента управления имуществом Маргариты Шерстневой.

Освобожденные из-под аварийных домов земельные участки пополнят муниципальный земельный фонд и могут быть использованы «для строительства нового жилья, создания социальной инфраструктуры или новых общественных пространств».

Параллельно городские власти начали переселять горожан, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Сообщается, что в этом году в новое жилье переедут более 200 семей.

Сабрина Самедова