В Тольятти полиция устанавливает личность женщины, умершей в больнице

В Тольятти полиция устанавливает личность женщины, которая скончалась в городской больнице. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Женщину обнаружили без сознания 8 января у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе. После этого ее доставили в больницу.

По данным полиции, погибшей было от 45 до 50 лет, ее рост — 160–165 см, телосложение — полное, волосы — черные. Она была одета в синюю куртку ниже колена, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто может предоставить информацию о личности женщины, просят связаться с отделом полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД РФ по Тольятти по телефонам (8482)30-37-02, 61-97-23 или 112.

Георгий Портнов