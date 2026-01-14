В районе Тутаева зафиксировали незаконный отстрел лосей
В Тутаевском округе полиция задержала троих подозреваемых в незаконной охоте на лосей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
Сотрудники МО МВД России «Тутаевский» установили, что в ноябре-декабре 2025 года двое мужчин и женщина незаконно добыли четырех лосей в районе деревень Паратики и Дмитриевское.
«По имеющимся данным один из мужчин осуществлял непосредственный отстрел лосей, второй помогал разделывать туши, а женщина, находясь в припаркованном на обочине автомобиле, наблюдала за происходящим вблизи леса и при помощи радиостанции сообщала об окружающей обстановке»,— сообщили в УМВД.
У задержанных изъяли три карабина, два охотничьих ружья, патроны, нож, три легковых автомобиля, мясо, шкуру и рога животных. Два дела по статье о незаконной охоте объединили в одно производство. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.