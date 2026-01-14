Доходность аренды однушки в Казани снизилась до 4,4% в 2026 году

В начале 2026 года средний доход от сдачи в аренду однокомнатной квартиры на вторичном рынке Казани составил 4,4%, что ниже прошлогоднего уровня на 0,4%. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на платформу «Циан».

Средняя ставка аренды в Казани одна из самых высоких по стране — 32,7 тыс. руб. в месяц. Более высокие ставки зафиксированы в Москве (69,4 тыс.), Санкт-Петербурге (45,4 тыс.), Сочи (43,6 тыс.), Московской области и Хабаровске (42,9 тыс.), Екатеринбурге (34,9 тыс.) и Нижнем Новгороде (34 тыс.).

Снижение доходности связано с ростом стоимости квартир: средняя цена однушки в Казани достигла 8,9 млн руб., увеличившись за год на 9,4%, тогда как ставки аренды выросли лишь на 2,2%.

