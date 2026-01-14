Под Самарой открылось новое производство спортивного питания и БАДов

В селе Лопатино Самарской области на площадке компании «Арсенал Атлета» запущено первое в России производство твердых желатиновых и растительных фармацевтических капсул полного цикла. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Ранее подобная продукция полностью поставлялась из-за рубежа. Запуск производства имеет стратегическое значение для импортозамещения и повышения технологического суверенитета страны.

В ходе встречи с руководством компании обсуждались перспективы дальнейшего развития и расширения производственных мощностей.

Андрей Сазонов