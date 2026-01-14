В Башкирии улучшили связь вблизи Павловского водохранилища

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в популярном месте отдыха башкортостанцев и гостей республики. Дополнительную инфраструктуру связи на береговой линии рядом с оздоровительным комплексом «Звездный» запустил МегаФон.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Павловское водохранилище — одно из наиболее востребованных направлений у отдыхающих в регионе. В зимнее время здесь катаются на горных лыжах, тюбингах и коньках, занимаются рыбалкой и ездят на снегоходах. На берегу водоема уже работают телеком-объекты оператора, и техническая служба продолжила расширять территорию действия 4G.

Так как в локации расположены гостевые дома и здания туристических баз, инженеры применили здесь сразу низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение не только обеспечивает широкую зону покрытия, но и оптимальное качество связи при звонках и использовании интернета в помещениях.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Как показывают замеры специалистов компании, после проведенных работ средняя скорость передачи данных в окрестностях «Звездного» составляет 25 Мбит/с, а пиковая — достигает 80 Мбит/с. Пользователи могут созвониться с близкими по видеосвязи, посмотреть онлайн серию любимого сериала и переслать тяжелые файлы без задержек и зависаний.

«Природа республики привлекает и местных жителей, и приезжих. Мы видим активность наших абонентов и при необходимости запускаем дополнительные базовые станции в туристических местах. За последние месяцы работы прошли не только на Павловском водохранилище, но и в Ильмурзино, Саузово, Нугуше», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

ПАО «МегаФон»