В Курске ворвавшийся с молотком в школу подросток получил восемь лет

2-й Западный окружной военный суд назначил восемь лет воспитательной колонии 17-летнему жителю Курской области. Его обвиняли в участии в террористической организации, покушении на теракт и призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Как установило следствие, в январе 2025 года фигурант опубликовал в интернете материалы с призывами к совершению терактов. В них же он оправдывал терроризм.

В тот же день злоумышленник молотком разбил стекло автомобиля. Затем подросток подошел ко входу школы №54 Курска и разбил стекло входной двери. После этого подросток попытался поджечь учреждение, но у него не получилось.

Никита Черненко