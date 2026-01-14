Кальянным перекрывают дым

Кальянные и сигарные лаунжи могут оказаться вне закона. Все дело в предложении правительства запретить поставщикам продавать табак предприятиям, у которых нет лицензии на торговлю никотинсодержащей продукцией. Поправки уже прошли первое чтение в Госдуме. Документ есть у розничных магазинов, однако у сигарных клубов и кальянных заведений он отсутствует. В случае принятия поправок профильный бизнес вынужденно уйдет в тень, допускают опрошенные “Ъ FM” эксперты.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Ассоциация кальянной индустрии направила премьер-министру Михаилу Мишустину обращение, в котором участники рынка просят разработать лицензию для лаунжей по аналогии с торговыми точками. Это, в частности, ограничит вход в заведения для несовершеннолетних, рассказала “Ъ FM” член попечительского совета организации, гендиректор сети «Мята Lounge» Кристина Иванова: «Можно предусмотреть два аспекта. Первый — это введение какого-то специального вида лицензии, разрешительного механизма для нашей деятельности. Второй — установление строгого запрета доступа несовершеннолетних в такие заведения для того, чтобы поставить на законных основаниях табличку "18+". Это нужно для того, чтобы обязательно проверять документы, удостоверяющие возраст, и, соответственно, чтобы появился какой-то понятный и эффективный механизм контроля ответственности. Индустрия за это. Мы ни в коем случае не претендуем на аудиторию, которая младше, но, к сожалению, сейчас у нас нет возможности полностью ограничивать посещение таких мест. Мы проверяем документы, но кто-то начинает орать: "А какое вы имеете право?" Экспертные советы Госдумы уже выпускали свои письма, в которых указывали на данную проблематику. В частности, например, экспертный совет по развитию конкуренции и обелению экономики указывал на существующую коллизию и на то, что на нас необходимо обратить внимание и как-то полностью вывести из неопределенного статуса».

Проблему с лицензированием кальянных и сигарных лаунжей признал и зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с Forbes он призвал устранить правовую коллизию и ввести для таких заведений особые виды контроля. Если этого не произойдет, последствия для рынка будут катастрофическими, уверен зампредседателя комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции «Опоры России» Евгений Федотов: «С одной стороны, запрещается продажа без лицензии любой маркированной продукции между компаниями. При этом лаунж получить лицензию розничного магазина не может, потому что там есть требования по закрытой выкладке, площади и так далее. То есть площадка эти требования не сможет пройти: у нее другой формат взаимодействия.

Получается, что лаунж с точки зрения законодательства автоматически не сможет приобретать продукцию легально. Моментально возникнет "серый" рынок, хотя на сегодняшний день кальянная продукция — самая легальная среди всех табачных изделий.

Там доля незаконного оборота менее 5%. Более 10 тыс. лаунжей окажутся отрезаны от легальных поставок продукции. При этом, безусловно, лицензирование все равно разделит рынок на тех, кто будет соблюдать правила, и тех, кто этого делать не станет. Но если мы говорим конкретно про кальянную индустрию, то это абсолютно легальный рынок. Им нет смысла уходить в тень, потому что они приобретают подакцизную продукцию со всей уплатой налогов, так что здесь риск ухода в тень суперминимальный. Если говорить о стоимости лицензии, то если она будет сопоставима с условиями для розницы, то это кардинально не повлияет на цены в заведениях. Если окажется дороже, то вопрос, на сколько. Но есть перспектива того, что несколько миллиардов рублей дополнительных сборов ежегодно в любом случае лаунжи могут приносить в федеральный бюджет просто как оплату за лицензии».

В случае принятия поправок в закон об обороте табачной продукции лицензии торговым точкам станут выдавать уже в марте. Предполагается, что бизнесмены должны будут платить ежегодный сбор в 20 тыс. руб. за каждый магазин.

Никита Путятин