Мини Купер едет в Рим

«Коммерсантъ Стиль» — о новом сезоне сериала «Эмили в Париже», который, несмотря на старания сценаристов, больше рассказывает о моде, чем про любовь и отношения.

В предновогодней суматохе возвращение нового, пятого сезона сериала Netflix «Эмили в Париже» прошло почти незамеченным, а про это шоу есть что сказать. Напомним фабулу: американка Эмили (ее играет Лили Коллинз) оказывается в Риме, чтобы возглавить новый офис агентства Grateau. У нее новый парень, новые рабочие обязанности и новый язык, который нужно выучить — в жизни Эмили Купер происходит много перемен. Однако одно остается неизменным: ее эпатажный, яркий, нереалистичный гардероб. За несколько дней до выхода нового сезона Даррен Стар, создатель «Эмили» (и «Секса в большом городе»), получил орден Почетного легиона. Президент Франции Эмманюэль Макрон, чья жена Брижит ненадолго появилась в четвертом сезоне сериала, заявил на церемонии награждения, что господин Стар «заставляет Францию сиять на весь мир», несмотря на то что экстравагантный стиль главной героини не совсем соответствует тому, что на самом деле носят жители города.

Мэрилин Фитусси, художник по костюмам сериала, прокомментировала, что гардеробы в сериале никогда не задумывались как реалистичные. «Я хочу показать людям, что, если вы одеты по-другому, вы будете думать по-другому»,— говорит она. Для создания образов героинь «Эмили» Фитусси закупала одежду у люксовых брендов, в винтажных магазинах и на ресейл-платформах. «Я продаю мечту,— сказала Фитусси.— Это топливо для воображения».

Что же носит Эмили, экранная младшая сестра Кэрри Брэдшоу? Ее гардероб рассказывает историю ее взросления лучше, чем любой сюжет: она сочетает винтажные вещи с дизайнерскими моделями из новых коллекций, позволяет себе выйти в монохромных и не всегда ярких (сюрприз!) нарядах. Звезда социальных сетей делает селфи в зелено-белом полосатом жакете и рубашке Sebline, которые она сочетает с шортами Claudie Pierlot. Мы видим ее в комбинезоне Diane Von Furstenberg, в комплектах Dolce & Gabbana и Moschino, шелковом кимоно Antonio Marras, пиджаке Gucci. Среди аксессуаров — сумки Tod’s, Fendi, туфли Sergio Rossi, Francesco Russo. На миниатюрной актрисе все это выглядит очень мило, играет она всегда позитив и легко справляется с любыми жизненными трудностями. Это привлекает в том числе и рекламодателей — число модных брендов, желающих попасть в гардероб Эмили, превышает сюжетные возможности шоу. А потому при просмотре создается впечатление, что многие сцены и сюжетные повороты сериала специально создаются под те или иные образы или вещи. Например, создателям сериала нужно показать сапоги для верховой езды Celine, и сценаристы придумывают конную прогулку главных героев. Учитывая, что она абсолютно случайна и больше тема лошадей в сериале не всплывает, предположение кажется верным.

Стоит отметить, что, помимо Эмили, и сотрудники агентства Grateau обладают прекрасным стилем. Владелица агентства Сильви (роль Филиппин Леруа-Больё) появляется в офисе в исключительно сексуальных и откровенных нарядах (на радость зрителям 60+ по всему миру), любит Pucci, Alaa, Giambattista Valli и дизайнерские туфли на экстремально высоких каблуках. Новый персонаж, принцесса Джейн в исполнении Мини Драйвер (совладелица агентства), менеджер Жюльен в кадре исключительно или в дорогом винтаже, или в ярких, необычных вещах вроде кардигана Drle de Monsieur — в общем, все крутые и красивые. Подруга Эмили Минди Чен — резкая и с крайне узким эмоциональным диапазоном актриса Эшли Пак — в большинстве кадров щеголяет в откровенных нарядах вне зависимости от места событий — так, из метро она выходит в зеленом мини-платье (а на самом деле это топ) Celiab, шпильках Hardot Famous Fuck и с серебряным чемоданом Rimowa.

Несмотря на нереалистичность, нелепость и абсурдность происходящего, поклонников у «Эмили» хоть отбавляй. Сериал уже назвали идеальным фоном, потому что его можно смотреть, не погружаясь в сюжет, не боясь ничего пропустить — событий настолько мало и они так все между собой схожи, что с этим сложностей не возникнет. Сериал продлен на шестой сезон — и куда же в этот раз отправится Эмили? Думается, самое время ей вернуться домой, обратно в Чикаго.

Ирина Кириенко