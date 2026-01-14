В Татарстане средняя стоимость кладовой достигает 582 тысяч рублей

В начале 2026 года средняя цена кладовой в Татарстане составляет 582 тыс. рублей при площади 6,2 кв. м, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков «Домклик».

Максимальная медианная стоимость кладовых среди российских регионов зафиксирована в столичных регионах: Москва — 1,5 млн руб. за 4,6 кв. м, Московская область — 890 тыс. руб. за 4,7 кв. м, Санкт-Петербург — 749 тыс. руб. за 5 кв. м.

За пределами столичных регионов лидерами по цене кладовых оказались Татарстан и Свердловская область.

Анна Кайдалова