В Кировграде приостановили госконтракт с компанией, из-за которой судили Чачина

В Кировградском муниципальном округе (Свердловская область) приостановили закупку на ремонт школы в пос. Левиха на сумму 292 млн руб., следует из данных портала Госзакупок.

В качестве подрядчика комиссия выбрала компанию «Сити Билдинг», которой руководил депутат думы Екатеринбурга Виталий Чачин. Из-за его деятельности на посту руководителя компании в отношении него возбудили два уголовных дела — по одному он был оправдан Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга, второе касается работы в Курганской области (оно расследуется).

Закупку на ремонт школы управление капстроительства Кировградского МО объявило в начале декабря 2025 года, начальная цена закупки — 292,7 млн руб. На конкурс заявились четыре компании. ООО «Сити Билдинг» предложило наибольшую стоимость работ, совпадающую с начальной, тогда как другие компании были готовы выполнить работы за меньшую сумму. Однако стала победителем компания, которой до марта руководил Виталий Чачин.

Заключение контракта приостановлено по жалобе. «Ъ-Урал» обратился за комментарием о причинах приостановки в пресс-службу УФАС.

Согласно документам закупки, подрядчик должен был заменить трубы, систему отопления, установить охранные системы, заменить освещение и проводку, пожарную сигнализацию. Работы должны были выполнить до конца августа 2026 года.

ООО «Сити Билдинг» — строительная компания, которую с июля 2019 года по март 2025 года возглавлял депутат екатеринбургской городской думы Виталий Чачин. В начале февраля 2025 года его обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения). По версии следствия, Виталий Чачин незаконно выиграл на нескольких торгах право на заключение шести договоров на строительство городской инфраструктуры в Уральском федеральном округе (УрФО), договорившись с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным. В декабре суд оправдал депутата.

В отношении Виталия Чачина расследуется еще одно уголовное дело по ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий). Следствие утверждает, что он, руководя компанией «Сити Билдинг», допустил, что компания установила на головном водозаборе Шадринска (Курганская область) несоответствующее оборудование, и договорился о подписании документов о его приемке, что привело к многомиллионному ущербу.

Сейчас «Сити Билдинг», по данным системы «Спарк», возглавляет Виталий Белов, который владеет ООО «Строительный трест», имеет долю 50% в компании «Виталкэпиталгрупп», в которой владельцем второй половины уставного капитала выступает Виталий Чачин. В 2025 году, по данным системы, компания «Сити Билдинг» заключила 24 госконтракта, из которых пять было прекращено. Всего с начала работы компанией заключено 352 госконтракта, прекращено — 53.

Анна Капустина