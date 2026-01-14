Маршрут пересчитан

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, почему бренды отказываются от разовой продажи опций.

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Автопилот больше не опция, а сервис — такую фундаментальную смену подхода можно увидеть в решении Илона Маска. С 15 февраля он отменяет единоразовую продажу Full Self-Driving за $8 тыс. и оставляет только подписку за $99 в месяц. Кстати, эта сумма вдвое меньше, чем прежняя подписка. С новой ценой потребителю нужно примерно 6 лет 8 месяцев постоянной подписки, чтобы выйти в ноль с разовой покупкой. Для многих автовладельцев это срок, к которому они уже расстаются с машиной.

Сам подход для автомобильного рынка не нов. Toyota и BMW, например, еще в 2021-2022 годах продавали некоторые функции через подписку. Допустим, баварский бренд просил у автовладельцев из Великобритании 15 ежемесячно за подогрев переднего сиденья. Владелец Cadillac после трехлетнего бесплатного периода платит за свой автопилот Super Cruise $25 в месяц. Бренд Volvo готовит автономное вождение уровня 3 (Ride Pilot) исключительно по модели подписки. Навигация, Wi-Fi, голосовые помощники — опции, которые кажутся базовыми, автопроизводители тоже готовы монетизировать. Так делают, допустим, Mercedes-Benz и Audi.

Глобальный тренд ясен: функции переезжают в облако. Логика производителей прозрачна — установить одинаковое оборудование на всех моделях, что удобно и, вероятно, дешевле в производстве. А нужные пользователю функции разблокировать по его запросу. У потребителей появляется гибкость в выборе функций, но одновременно с риском попасть в зависимость от постоянных платежей за уже установленное оборудование. В России ситуация отличается. Официально многие автобренды ушли с рынка и отключили отечественных собственников от систем подписок. Функции автопилотов недоступны вовсе — или из-за отличий дорожной инфраструктуры, или из-за отсутствия правовой базы. Автономное вождение приходится развивать российским компаниям.

Александр Леви