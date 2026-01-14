В Перми возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка от падения снега

Следственным отделом по Мотовилихинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 38 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Прикамью. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 1 января текущего года с крыши многоквартирного дома в Мотовилихе на несовершеннолетнего упала снежная масса. В результате мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.

Проверку по информации о травмировании ребенка проводит также районная прокуратура. Надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела.