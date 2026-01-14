Детей берут под крыло

Как стало известно “Ъ”, Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу давать скидку в 50% на авиаперелеты детям до 12 лет без сопровождения взрослого. Сейчас льгота предоставляется только при полете с родителем или опекуном. Перевозчики предупреждают, что расширение условий скидки приведет к росту числа пассажиров-детей и увеличению тарифов для остальных. Эксперты, впрочем, не ожидают роста массового детского самостоятельного туризма.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось в Минтранс с просьбой доработать правила оформления скидки в 50% на внутренние перелеты для детей, распространив ее на полеты без сопровождения взрослых. Копия письма от 9 января есть у “Ъ”. С начала 2025 года все авиакомпании предоставляют такую скидку пассажирам от 2 до 12 лет при наличии сопровождающего взрослого. Но если ребенок летит один, без родителя или опекуна, пишет ООП, билет приобретается без скидок. Кроме того, у большинства перевозчиков, как правило, дополнительно оплачивается услуга сопровождения сотрудником. У «Аэрофлота» перелет пассажиров от 5 до 16 лет «под наблюдением авиакомпании» стоит 7,9 тыс. руб., на международных рейсах — €130. «Услугой обычно пользуются родители, например, при направлении ребенка к бабушке в другой город и в других случаях, когда есть обстоятельства, препятствующие вылету»,— говорится в обращении ООП.

Поправка позволит большему количеству детей и родителей воспользоваться мерами господдержки и выровняет условия их предоставления, подчеркивают в ООП. Там также предложили рассмотреть возможность фиксации единой цены на услугу по сопровождению детей со стороны авиакомпаний и упрощению порядка ее получения.

Как уточнил “Ъ” глава ООП Илья Зотов, дополнительной финансовой нагрузки на перевозчиков изменения не повлекут, поскольку без сопровождения взрослых обычно летает один-два ребенка на рейсе.

При этом выражена сезонность — такие перелеты чаще происходят в период каникул, когда авиакомпании и так приподнимают цены в ответ на повышенный спрос, отмечает он. «Речь идет лишь о доработке и выравнивании уже принятых решений для социальной справедливости и устранении дискриминации в отношении детей, которые, наоборот, должны получать поддержку при полете без сопровождения»,— подчеркнул господин Зотов.

В Минтрансе уточнили “Ъ”, что за 2025 год авиакомпании перевезли 5,4 млн детей в возрасте до 12 лет, из них за полцены — 4 млн (дети до двух лет летят со взрослыми бесплатно). От других оценок в ведомстве отказались. В «Аэрофлоте» комментировать инициативу не стали. В декабре гендиректор авиакомпании Сергей Александровский сообщал, что в 2025 году «Аэрофлот» перевез 2,2 млн пассажиров до 12 лет со скидкой, это 4% от общего пассажиропотока компании. В S7 сообщили, что перевезли 4,3% пассажиров с этой льготой от общего количества, и воздержались от подробностей. В Smartavia ответили, что у них в 2025 году доля летающих со скидкой детей росла до 5–30% в зависимости от периода года и направления. В компании подчеркивают, что любые дополнительные скидки окажут финансовое давление на перевозчиков и, как следствие, «приведут к удорожанию тарифов, в том числе для других категорий пассажиров». В Smartavia добавили, что в организации перевозки несопровождаемых детей участвует не только авиакомпания, но и аэропорт, а также, например, турагенты, которые устанавливают собственные сборы, что тоже влияет на цену перелета. Другие компании комментарии не предоставили.

Собеседники “Ъ” в трех авиакомпаниях считают, что расширение условий льготы приведет к резкому росту количества путешествующих без сопровождения детей.

«Учитывая отсутствие мер компенсации для авиакомпаний таких перевозок из бюджета, это вынудит их перекладывать издержки на других пассажиров»,— говорит один из них. Другой источник “Ъ” отмечает, что в условиях стагнации спроса перевозчики не смогут в полной мере отразить эти и другие растущие расходы в цене билета и инициатива ухудшит их финансовые показатели. «Скидка в 50% — это существенные расходы, которые так или иначе распределяются на стоимость всех билетов»,— говорит еще один источник “Ъ” в авиакомпании из топ-10.

Реакция перевозчиков понятна, но ощутимого выпадения их доходов в случае распространения скидки ожидать не стоит, поскольку роста «самостоятельного детского туризма» не произойдет, полагает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин. «Перелеты детей без сопровождения не могут иметь массового характера, так как происходят в весьма ограниченных сценариях, например при отправке на каникулы к бабушке»,— говорит он. В то же время эксперт считает, что расширение льгот приведет к росту стоимости услуги сопровождения ребенка от авиакомпаний, которые будут так компенсировать издержки. Сопровождение ребенка увеличивает нагрузку на персонал, что объясняет высокую себестоимость услуги, так что ранее некоторые перевозчики были вынуждены ее отменить, напоминает он.

Айгуль Абдуллина