На федеральных трассах Челябинской области установят пункты обогрева

Из-за аномально низких температур на федеральных трассах в Челябинской области начали установку палаток и машин для обогрева местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подразделения ГУ МЧС России по Челябинской области переведены в режим повышенной готовности. Миасский и Каслинский гарнизоны монтируют палатки на дорогах, Златоустовский, Троицкий и Копейский отделы организуют пункты обогрева в пожарных автомобилях и машинах «Урал-вахта». При резком понижении температуры будут выставлены дополнительные транспортные средства, всего в распоряжении подразделений МЧС их 20. Пункты оснащены всем необходимым для помощи гражданам.

Как подчеркивают в пресс-службе правительства, по прогнозам в регионе ожидается похолодание до -40°C. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям по возможности отложить поездки на дальние расстояния и соблюдать правила безопасности при использовании батарей и печей.

Виталина Ярховска