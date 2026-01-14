Татарстан стал одним из регионов с рекордным энергопотреблением в 2025 году

В Татарстане в 2025 году зафиксированы новые исторические максимумы потребления электрической мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Системного оператора».

В 2025 году в России рекордные значения потребления мощности установлены в объединенных энергосистемах Юга и Востока, а также в 16 территориальных энергосистемах.

Годовой максимум потребления мощности Единой энергосистемы России был достигнут 24 декабря 2025 года и составил 166 155 МВт. Этот показатель оказался на 1,2% ниже рекордного уровня предыдущего года.

Анна Кайдалова