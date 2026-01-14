Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экс-депутат заксобрания не смог отменить продление своего ареста

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего депутата законодательного собрания Прикамья, активиста Константина Окунева (внесен в список экстремистов и террористов). Ранее суд первой инстанции продлил ему срок содержания под стражей до 28 февраля текущего года. Он обвиняется в призывах к террористической деятельности с использованием интернета.

Фото: архив Ъ-Прикамье

Константин Окунев (внесен в список экстремистов и террористов) был задержан в пермском аэропорту утром 29 октября 2025 года. Днем ранее следственным отделом УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). По версии следствия, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.

30 октября 2025 года Ленинский суд Перми избрал бывшему депутату заксобрания меру пресечения в виде содержания под стражей. 10 ноября Пермский краевой суд оставил это постановление в силе. 24 декабря Ленинский суд Перми продлил срок ареста до 28 февраля, сегодня краевой суд оставил это решение в силе.