Прощание с Игорем Золотовицким пройдет 17 января в МХТ им. Чехова

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом России Игорем Золотовицким пройдет 17 января в МХТ имени А. П. Чехова, сообщили в пресс-службе театра. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Игорь Золотовицкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Актер умер сегодня в возрасте 64 лет. По информации ТАСС, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. По словам источника в МХТ, у господина Золотовицкого был рак желудка.

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989 года заслуженный артист России преподавал в студии, а в 2013 году занял пост ректора. С ноября 2016 года по декабрь 2018-го господин Золотовицкий занимал пост заместителя художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

На счету артиста около 90 проектов. Среди самых известных из них кинокартины «Чехов и Ко», «Игра в модерн», «Ландыш серебристый 2», «Быстрее, чем кролики», «Примадонна», «Заяц над бездной», «Сыщик Путилин», «Неодинокие», «Вы все меня бесите», «Актрисы» и «Улица Шекспира».

Фотогалерея

«Я студентов вижу чаще, чем своих сыновей»

С телеведущей Екатериной Коноваловой на вручении премии «Чайка-2002»

С телеведущей Екатериной Коноваловой на вручении премии «Чайка-2002»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Во время спектакля «Река с быстрым течением» на сцене МХТ имени А.П.Чехова, 2006 год

Во время спектакля «Река с быстрым течением» на сцене МХТ имени А.П.Чехова, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С режиссером Дмитрием Черняковым на репетиции оперы «Евгений Онегин» на сцене Большого театра, 2006 год

С режиссером Дмитрием Черняковым на репетиции оперы «Евгений Онегин» на сцене Большого театра, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На вручении премии «Чайка-2006»

На вручении премии «Чайка-2006»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

С художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова Олегом Табаковым на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера

С художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова Олегом Табаковым на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев

С актрисой Дарьей Екамасовой на вручении премии «Ника-2011»

С актрисой Дарьей Екамасовой на вручении премии «Ника-2011»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На актерском капустнике, посвященном открытию нового театрального сезона, в Центральном Доме актера, 2013 год

На актерском капустнике, посвященном открытию нового театрального сезона, в Центральном Доме актера, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Слева направо: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Людмила Крылова, актер, продюсер Леонид Ярмольник и художественный руководитель Московского театра «Современник» Юрий Кравец на презентации фотовыставки «Современник. Планета Волчек», 2023 год

Слева направо: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Людмила Крылова, актер, продюсер Леонид Ярмольник и художественный руководитель Московского театра «Современник» Юрий Кравец на презентации фотовыставки «Современник. Планета Волчек», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

