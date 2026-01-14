Прощание с Игорем Золотовицким пройдет 17 января в МХТ им. Чехова

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом России Игорем Золотовицким пройдет 17 января в МХТ имени А. П. Чехова, сообщили в пресс-службе театра. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Золотовицкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Золотовицкий

Актер умер сегодня в возрасте 64 лет. По информации ТАСС, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. По словам источника в МХТ, у господина Золотовицкого был рак желудка.

Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. С 1989 года заслуженный артист России преподавал в студии, а в 2013 году занял пост ректора. С ноября 2016 года по декабрь 2018-го господин Золотовицкий занимал пост заместителя художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

На счету артиста около 90 проектов. Среди самых известных из них кинокартины «Чехов и Ко», «Игра в модерн», «Ландыш серебристый 2», «Быстрее, чем кролики», «Примадонна», «Заяц над бездной», «Сыщик Путилин», «Неодинокие», «Вы все меня бесите», «Актрисы» и «Улица Шекспира».