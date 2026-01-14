Бывшего замглавы Троицка отправили в колонию за взятку в 50 тыс. рублей

Троицкий городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы Троицка Андрею Андрееву, обвиняемому в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Ему назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф 500 тыс. руб., а также запрет занимать должности в органах местного самоуправления в течение двух лет и десяти месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в августе 2024 года Андрей Андреев, исполняя обязанности главы Троицка, получил 50 тыс. руб. за трудоустройство местного жителя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».

Андрей Андреев вину не признал.

Ольга Воробьева