В 2025 году в Башкирии на проект «Кадры в АПК» направили более 970 млн рублей

В прошлом году в Башкирии в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» привлекли более 970 млн руб., из которых более 950 млн руб. — средства федерального бюджета. Республика занимает второе место в России по объему привлеченных федеральных средств в рамках этого проекта, отмечает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Из выделенных средств на капитальный ремонт и оснащение оборудованием второго корпуса Башкирского государственного аграрного университета направили 844 млн руб.

Кроме того, чуть более 4 млн руб. потратили на оснащение агротехнологических классов, в которых обучаются 160 школьников Нуримановского и Буздякского районов.

Майя Иванова