«Плата сегодня о-го-го, будь здоров!»

Члены комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая Башкирии обсудили работу управляющих компаний. Доклад представителя регионального госкомитета по жилищному и строительному надзору о взаимодействии с управляющими компаниями обернулся спором о механизмах наведения порядка в жилищно-коммунальной сфере. Участники дискуссии назвали критической ситуацию с отношением населения к качеству услуг и пришли к выводу, что ведомство неохотно прибегает к законодательным рычагам воздействия на недобросовестные организации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Деятельность управляющих компаний критикуют и рядовые жители региона, и депутаты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Башкирии насчитывается более 18 тыс. многоквартирных домов, состояние которых ухудшается. Об этом членам комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая Башкирии сообщил заместитель госкомитета республики по жилищному и строительному надзору (госжилстройнадзор) и по совместительству заместитель главного государственного жилищного инспектора Башкирии Ильдар Нафиков. «Износ коммуникаций растет, а собственники не всегда готовы нести бремя дополнительных расходов»,— отметил господин Нафиков.

В 2025 году в ведомство поступило 27,3 тыс. обращений, 54% из которых касались управления жилищным фондом и содержания общедомового имущества, добавил спикер. Предметом более четверти жалоб стало качество коммунальных услуг, еще 17% — вопросы платы за коммунальные услуги. Было выявлено более 36,6 тыс. нарушений в работе УК, выдано 687 предписаний и более 4,5 тыс. предостережений, еще 755 проверок привели к возбуждению административных дел.

По словам Ильдара Нафикова, за десять лет 934 организации Башкирии получили лицензии на управление многоквартирными домами, но на данный момент фактически на рынке работает 441 компания.

Господин Нафиков уверен, что только административных мер недостаточно для решения проблем. По его мнению, необходимы более строгие требования для получения лицензий.

Вице-спикер Курултая Салават Хусаинов поинтересовался, достаточно ли законодательных инструментов имеет госжилстройнадзор для наведения порядка в работе управляющих компаний. Получив от докладчика ответ об идее упростить аннулирование лицензий (сейчас судебные процессы для аннулирования могут идти от нескольких месяцев до года), парламентарий возмутился тем, что госкомитет вместе с министерством ЖКХ не выходит с законодательными инициативами на региональный и федеральный уровень.

«Давайте цифрами сыпать не будем. Здесь сидят реально по земле передвигающиеся люди. Что произойдет в течение года, пока вы будете судиться с жилфондом, в котором проживают люди? — Минимум, дай бог, чтобы дом не развалился»,— высказался господин Хусаинов.

Кроме того, вице-спикер не согласился с тезисом докладчика о том, что жители не готовы платить за содержание дома: «А вы на отдельно взятый типовой дом рассчитывали строку "содержание"? Помимо всех ресурсных моментов, насколько ее хватает для качественного обслуживания жилья? Вы считаете, что ее не хватает на сегодняшний день? Вот мы все здесь, — окинул вглядом коллег Салават Хусаинов, — платим квартирную плату, мы видим, какой объем. Мы можем подсчитать, сколько за месяц собирается за обслуживание дома».

«К сожалению, нет»,— признался Ильдар Нафиков, тут же получив очередной укор от зампредседателя Курултая: «Как вы можете сказать тогда в своем докладе, что жители... еще должны увеличить плату? Плата сегодня о-го-го, будь здоров!»

Рычаги у ведомства есть, а чего нет – так это полномочий рассчитывать плату по статье «содержание», не сдавался докладчик, так как расчетом, по его мнению, должны заниматься управляющие компании и муниципалитеты.

Однако господин Хусаинов не спешил отдавать право последнего слова и, не желая переходить на личности, поинтересовался у Ильдара Нафикова: «Вы давно работаете в жилищно-коммунальной сфере?». Оказалось, что чиновник занят этой отраслью почти столько же, сколько выдаются лицензии управляющим компаниям — десятый год. Услышав это, его оппонент мягко пояснил, что не собирается никого обвинять, а лишь пытается направить обсуждение в нужное русло.

Вмешавшаяся в дискуссию первый зампредседателя парламентского комитета по жилищным вопросам Ирина Родина привела данные о том, что 54% жителей Башкирии не удовлетворены работой управляющих компаний. Такую ситуацию она назвала критической, а практику лицензирования — неработающей. Депутат предложила подготовить новую редакцию договоров управления и представить ее на форумах «Управдом».

Кроме того, депутат выступила с идеей создать рейтинг управляющих компаний: «У вас есть масса инструментов через общественный контроль зарейтинговать и показывать этот рейтинг. По-видимому, мы не доходим до него, потому что кроме жителей никому это по ходу не нужно: они просят – дайте нам, мы пойдем в хорошую управляющую компанию»,— заявила она.

Председатель парламентского комитета Александр Андреев спустя полчаса обсуждений предложил депутатам принять доклад Ильдара Нафикова к сведению, а также рекомендовать госжилстройнадзору подготовить проект изменений в Жилищный кодекс РФ в части увеличения требований к лицензиатам.

Идэль Гумеров