Почти на 5% упал пассажиропоток нижегородского аэропорта в 2025 году

Нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты Регионов») за 2025 год обслужил более 1,4 млн пассажиров. Это почти на 5% меньше по сравнению с годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы аэропорта, из общего числа почти 1,1 млн человек — пассажиры внутрироссийских рейсов, 357 тыс. — международных. В 2024 году их было 1,16 млн и более 300 тыс. соответственно.

В прошлом году из нижегородского аэропорта можно было улететь по 10 зарубежным и 16 внутрироссийским направлениям.

Также аэропорт Нижнего Новгорода как основной запасной для московского авиационного узла принял и обслужил за 2025 год более 300 самолетов, которые не смогли сесть в аэропортах назначения. Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Андрей Репин