Житель Самары задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины

УФСБ России по Самарской области задержало жителя Самары по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Установлено, что с марта по октябрь 2024 года он собирал и передавал сведения через интернет-мессенджер вражеским спецслужбам. Информация касалась передвижения военной техники, сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что подозреваемый не разделял цели и задачи специальной военной операции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Расследование продолжается.

Георгий Портнов