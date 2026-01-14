В Чувашии возбудили дело о реабилитации нацизма из-за комментария в соцсети

В Шумерле возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По сообщению следственного управления, фигурантом стал 50-летний житель города. Его подозревают в реабилитации нацизма с использованием сети Интернет (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2025 года мужчина оставил комментарий в одном из сообществ социальной сети, в котором содержались заведомо ложные сведения о деятельности участников Великой Отечественной войны.

Анна Кайдалова